Gölette boğulan dayı ve yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı Gölette boğulan dayı ve yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı -Fotoğraf çektirirken gölete düşen yeğenini kurtarmak isteyen dayı, yeğeni ile birlikte boğuldu Denizli'nin Kale ilçesinde fotoğraf çektirdiği sırada gölete düşen yeğenini kurtarmak için arkasından suya atlayan dayı yeğeni ile...

Gölette boğulan dayı ve yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı

-Fotoğraf çektirirken gölete düşen yeğenini kurtarmak isteyen dayı, yeğeni ile birlikte boğuldu

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde fotoğraf çektirdiği sırada gölete düşen yeğenini kurtarmak için arkasından suya atlayan dayı yeğeni ile birlikte boğularak hayatını kaybetti. Dayı ve yeğenin cansız bedenleri balık adamların uzun süren çalışmasıyla göletten çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki Sazak Sulama Baraj göletinde meydana geldi. İddiaya göre, aile üyeleri ile piknik yapmak amacı ile gölet kenarına giden 11 yaşındaki Gülsüm Moyuk fotoğraf çektirmek için göletin yanına gitti. Moyuk bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Yeğeninin suda çırpındığını gören dayısı Tunahan Nazalı ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Ancak dayı da akıntıya kapılarak suda boğularak gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer aile üyeleri ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen su altı arama ekipleri botlarla gölete girdi. Balık adamlar aralıklarla dalış yaparak dayı ve yeğenin cansız edenlerine ulaştı.

Arama çalışmaları esnasında aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Göletten çıkarılan dayı ve yeğenin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA