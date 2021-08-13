Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı
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Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan 12 gölete 10'ar bin adet olmak üzere, toplam 120 bin adet sazan balığı...

Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan 12 gölete 10'ar bin adet olmak üzere, toplam 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, göletlerdeki balık neslini arttırmak amacıyla 12 gölete balık yavrusu bıraktıklarını belirtti. Tokdemir " suyun sıcaklığı ile göletin su sıcaklığı arasındaki farkın giderilmesi için, balık yavrularını 2 dakika bekletip suya alışmalarını sağlıyoruz, gölete yavaşça bırakıyoruz" dedi.

Göletlerdeki balık neslini korumak ve devamını sağlamak için amatör balıkçıların kurallara uymaları ve çevreyi korumaları istendi.

Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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