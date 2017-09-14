Gölet Kurudu, Balıklar Telef Oldu

Sinop'un Taşmanlı köyünde bulunan Taşmanlı Göleti, vanada meydana gelen arıza sebebiyle kuruyunca yüzlerce sazan ve yayın balığı telef oldu.



Vana arızası sonrası su seviyesinin iyice azaldığı Taşmanlı Göleti'nde balıklar telef oldu. Sazanlar ve yayınlar akıntıya karşı yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi. Özellikle büyük sazan balıklarının balçığa saplanarak yüzemediği ve can çekiştiği görüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Sezai Aydın, "Bu konuda bize de şikayetler geldi. Ancak yapabilecek bir faaliyetimiz yok. Biz Tarım İl Müdürlüğü olarak kaçak balık avcılığı olursa müdahale edebiliriz. Onların dışında barajlardaki suyun eksilmesi, Devlet Su İşlerine aittir" dedi.



Devlet Su İşleri Şube Müdürü Lütfü Güldoğan ise, "Gölette çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 gün içinde Taşmanlı Göleti'ndeki arıza çözülecek ve gölette balıklar da eskisi gibi sağlığına kavuşacak" açıklamasını yaptı. Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç de yaptığı açıklamada, "Vana odalarındaki tamiratlar için sular boşaltıldı. Gölet bu yüzden şu an bu durumda. Şu an çalışmalarımız sürüyor. 2-3 gün içinde arıza düzeltilecektir" diye konuştu.



(İHA)