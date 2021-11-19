GÖLET CAN SUYU OLDU, 3 BİN 440 DEKAR ARAZİ CANLANDI

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde 5 yıl önce hizmete giren Oylumdere Göleti, can suyu olduğu 3 bin 440 dekar arazide tarımsal verimi arttırdı. Kıraç arazilerin suyla buluşmasıyla bölgedeki ekim dikim faaliyetleri canlanırken, ekonomiye de yıllık 3 milyon TL katkı sağlandı. Çiftçiler bereketli geçen hasatlarından memnun kalırken, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler de, 'Gölet sayesinde kıraç araziler şu an sulu bir araziye dönüştü. İnanılmaz bir ekim dikim alanı oluştu, dışarıdan yatırımcı da geldi' dedi.

Köse ilçesinde 2016 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 28,5 metre yüksekliğe, 1 milyon metreküp su hacmine ve 3 bin 440 dekar sulama kapasitesine sahip Oylumdere Göleti, bölgeye can suyu oldu. Ekonomiye yıllık 3 milyon TL katkı sağlayan Oylumdere Göleti ile 3 bin 940 dekar tarım arazisi sulandı. Kıraç arazilerin suyla buluşmasıyla bölgedeki ekim dikim faaliyetleri de arttı. Patates üretiminden iyi verim olan üretici, şimdi de buğday ekimine başladı.

'ÇİFTÇİ RAHAT BİR NEFES ALDI'

Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Oylumdere Gölet'inin konumu olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, suyun akış hızı ile enerjiden de tasarruf edildiğini söyledi. Başkan Kesler, 'Çalışmalar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tamamlandı. Göletin hizmete girmesiyle de çiftçi rahat bir nefes aldı. Oylumdere Göleti şu an konum itibariyle çok güzel bir yere sahip çünkü arazisi biraz engebeli ve enerji maliyeti düşük. Buradan su bırakıldığında cazibeli bir şekilde akıyor. Oylumdere Göleti sayesinde geçen yıllara kıyasla inanılmaz bir ekim dikim alanı oluştu, dışarıdan yatırımcı geldi. Bu durum bölgemize de 3 milyon TL'lik bir fayda sağladı. Bundan sonra büyükşehirlerde yaşayan insanlar, buraya gelecek ve kendi topraklarını işleyecekler' dedi.

'KIRAÇ ARAZİLER SUYLA BULUŞTU'

Bölgede çiftçilik yapan Ertan Baştürk ise patates tarımında hasat yaptıklarını belirterek, 'Patatesten bu sene çok güzel verim aldık. Dönümünü ortalama 5 ton civarı bir verim söz konusu. Yani yaklaşık 400 dönümlük arazide ortalama 2 bin ton civarında bir rekolte çıktı. Şimdi buğday ekiyoruz, inşallah seneye daha iyi olacak. Oylumdere Göleti'nin bu verimde katkısı çık fazla, gölet sayesinde kıraç araziler şu an sulu bir araziye dönüştü. Normal şartlarda enerji maliyeti olmadan gölet sayesinde sulama yapılabiliyor. Çoğu yerde enerji maliyeti yüksek oluyor ama gölet bize çok fayda sağlıyor. Bu bölge kıraç bir arazi, gölet olmasaydı şu an ektiğimiz patates ve buğday da yetişmezdi' diye konuştu.

Üretici Bayram Yılmaz ise, 'Burada çiftçilik yapıyoruz. Patates ektik, şimdi de buğday ekiyoruz. Burası kıraç bir arazi, ektiğimiz bitkiler de su isteyen bitkilerdir. O nedenle biz çiftçilere, Oylumdere Göleti'nin çok faydası var' şeklinde konuştu.