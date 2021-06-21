Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar
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Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Haberler | Güncel

Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar Yağmur sonrası CHP'li belediye alay konusu oldu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu.

Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar

Yağmur sonrası CHP'li belediye alay konusu oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu. Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, göle dönen caddenin kıyısında mangal yakarak balık pişirdi.

CHP'li Çorlu Belediyesi ile yine CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Çorlu'da cadde ve sokakları göle döndüren yağmurun ardından adeta alay konusu oldu.

Göle dönen Çorlu sokakları nedeniyle gençler konuyu tiye alıp oltayla balık tutma mizansenini videoya çekti. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım alan videoda gençler balık tutup mangal da pişiriyor. Videoda gençler deniz hizmetinden ötürü Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ve TESKİ Genel Müdürü ile yöneticilerine teşekkür ettiler.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kalmıştı.

Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar
Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar
Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar
Göle dönen yolları alay konusu oldu: Balık tutup, mangal yaktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin

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Yağmura teslim olan Tekirdağ'da cadde ve sokaklar nehre döndü
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