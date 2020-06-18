Göle dönen yolda mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı Aniden bastıran yağış nedeniyle Küçükçekmece'de yollar göle döndü.

Aniden bastıran yağış nedeniyle Küçükçekmece'de yollar göle döndü. Bir servis şoförü aracında mahsur kalırken, yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Küçükçekmece Halkalı Atakent'te aniden bastıran yağış nedeniyle yol adeta göle döndü. Birçok sürücü araçlarıyla göle dönen yolda zor anlar yaşadı. Servis aracı kullanan bir şoför, suyun içerisinden geçmek isterken mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göle dönen yolun ortasında kalan servis aracından sürücüyü kurtardı.

"MAHSUR KALDIM, ARACIM BURADA KALDI"

Göle dönen yolda aracıyla kalan Recep Eryılmaz, "Mahsur kaldım, aracım burada kaldı. Araçlar geçiyordu, ben de geçtim su çoğaldı mahsur kaldım. Arabanın sahibi patronum. İtfaiye geldi. Onlar yardımcı oldu, araba çalışmadı denedim" diye konuştu.

( Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA