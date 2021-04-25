Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / YUSUF GÜLTEKİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Çobanların yaktığı ateş ormanı yaktı Ardahan'ın Göle ilçesinde çobanların yaktığı ateş Ormanlık alanda yangına neden oldu.

Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Çobanların yaktığı ateş ormanı yaktı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde çobanların yaktığı ateş Ormanlık alanda yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Göle ilçesi Soğuksu mevkiinde Çobanların yakmış olduğu ateş ormanlık alanda yangına neden oldu.

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı sonrası Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve belediyeye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 5 dönümlük alanda makilik alan küle dönerken ağaçlara sıçrayan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Göle'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF GÜLTEKİN

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