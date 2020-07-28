Gölde bulunan cesedin kimliği belli oldu
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Gölde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Gölde bulunan cesedin kimliği belli olduAdana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan erkek cesedinin, Enes Şendur'a (22) ait olduğu belirlendi.

28.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:14

Gölde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan erkek cesedinin, Enes Şendur'a (22) ait olduğu belirlendi. Şendur'un 23 Temmuz günü yüzmeye gittiğini söyleyip evden çıktığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Merkez Çukurova ilçesinin Dörtler Mahallesi'nde 26 Temmuz günü, göl kıyısında bulunan bir restoranda çalışanlar, su yüzeyinde ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Burada yapılan otopside cesedin Enes Şendur'a ait olduğu belirlendi.

Enes Şendur'un 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan girdiği Kürkçüler Cezaevi'nden, Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıktığı belirtildi. 23 Temmuz günü babası Emin Şendur'a (42) yüzmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ifade edildi. Baba Şendur'un polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu sırada, gölde bulunan cesedin gösterilince oğlunu teşhis ettiği kaydedildi.

Ön otopsi raporuna göre boğulduğu belirlenen Enes Şendur'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

Gölde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Kaynak: DHA

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