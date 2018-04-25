Gölcük'ten Kısa Kısa

Gölcük'teki Şirinköy Anaokulu, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıklarının hijyen ve temizlik denetimlerinden geçerek beyaz bayrak almaya hak kazandı.

Şirinköy Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Jandarma Komutanı Burçak Kırca, Gölcük Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz ile veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Altıntaş, projenin amacının çocuklarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam bilincini oluşturmak olduğunu belirterek, öğrencilerde bu farkındalığı oluşturan Şirinköy Anaokulu'nu tebrik etti.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli spor yapmanın önemine değinerek, "Sağlıklı bir yaşam için hem iyi beslenmeli hem de spor yapmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı nesil olarak yetişmeleri hepimizin ortak arzusudur. İşte bu okulumuzda altyapıyı oluşturuyor." diye konuştu.

Okul müdürü Fatma Köroğlu ise sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedefleyerek öğrencilerini hareketli yaşama özendirdiklerini anlatarak, emeklerinin karşılığını beyaz bayrak ile almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bazı kurslar taban fiyat sistemine uymuyor"

Kocaeli Sürücü Kursları Derneği'nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısı Gölcük'te gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan dernek başkanı Türkay Kaya, yönetim kurulu toplantılarını her ay bir ilçede düzenlediklerini ve o toplantıda ilçedeki sürücü kurslarının sorunlarını masaya yatırdıklarını söyledi.

Haksız rekabetin önüne geçmek için düşük fiyat veren sürücü kurslarına yapılan denetimlerin arttırılmasını talep eden Kaya, "Ocak 2016'da taban fiyat uygulaması devreye girmişti. Ne yazık ki bazı sürücü kursları bu fiyatlara uymuyor, fiyatları daha düşük gösteriyor. İşte en büyük sorunlarımızdan biri de budur. Düşük fiyat kurumlara zarar veriyor. Bizler fiyatla değil, eğitimle rekabet etmeliyiz. Eğer vatandaş para veriyorsa bu eğitimleri en iyi şekilde almalıdır." ifadelerini kullandı.