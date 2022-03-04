Gölcük'te "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinlikleri "Keçe Sanatı" eğitimi ile sona erdi - Haberler

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Gölcük'te "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinlikleri "Keçe Sanatı" eğitimi ile sona erdi

Bültenler - Güncel
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Gölcük'te

Gölcük Belediyesi geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş; kültürel miras özelliği taşıyan sanatları gelecek kuşaklarla buluşturuyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlediği

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı eğitimde öğrenciler; keçe sanatının inceliklerini öğrendiler.

KEÇE SANATI İLE ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARDILAR

Kültürel miras olan sanatları genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliğinde Usta Sanatçı Mehmet Yılmaz, keçe sanatı hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Etkinliğe katılan 63 öğrenci, tarihsel sanatı uygulama yaparak öğrendiler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerin ortaya çıkardığı keçe ürünlerini dikkatle inceledi. Eğitimin ardından katılımcı öğrencilere sertifikalarını Başkan Sezer takdim etti.

GELENEKSEL SANATLARI GELECEK KUŞAKLARA GENÇLER TAŞIYACAK

Geleneksel sanatlara sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleneksel sanatımızı en iyi şekilde öğrenerek sürdüreceklerini hem de arkadaşlarına öğreteceklerini düşündüğüm öğrencilerimizi birbirinden güzel keçe ürünleri için tebrik ediyorum. 'Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor' etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize, usta sanatçılarımıza, sanat galerisi personelimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Bültenler - Güncel

Ali Yıldırım Sezer, Mehmet Yılmaz, Gölcük, Güncel, Haberler

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