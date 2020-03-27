Gölcük'te koronavirüs tedbirleri Gölcük Fırıncılar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında, ekmek satışında alınan tedbirleri açıkladı.

Gölcük Fırıncılar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında, ekmek satışında alınan tedbirleri açıkladı.

Oda Başkanı Murat Dağ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, herkes için en önemli şeyin insan sağlığı olduğunu söyledi.

Fırıncılar olarak kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarını vurgulayan Dağ, "Çalışanlarımız bone, maske ve eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Market işletmecileri aldıkları ekmeği vatandaşın erişemeyeceği bir yerde tutup, vatandaşa ekmeği kendisi elinde eldivenle verecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA