Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu

Korona virüs sebebi ile 3 bayramdır gerçekleştirilemeyen kent bayramlaşması, Kurban Bayramı'nda Gölcük Anıtpark'ta gerçekleştirildi.

Korona virüs sebebi ile 3 bayramdır gerçekleştirilemeyen kent bayramlaşması, Kurban Bayramı'nda Gölcük Anıtpark'ta gerçekleştirildi.

Gölcük Kent Bayramlaşması, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Gölcük Anıtpark'ta yapıldı. 3 bayramdır korona virüs sebebi ile ara verilen kent bayramlaşması, bu bayram korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Bayramlaşma etkinliği sırasında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Korona Virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bir araya gelememiştik. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ise pandemi kurallarına uyarak, kent meydanımız olan Anıtpark'ta bir araya gelme imkanı bulduk. Bu birlikteliklerin bizim için ne kadar önemli olduğunun adeta farkına vardık. Birlik ve beraberlik içinde geçirdiğimiz Kurban Bayramı dayanışma ruhunun da üst seviyelere çıktığı özellikli bir bayramdır. Bu duyguları ilçemizde ve ülkemizde bugünde en üst seviyede yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle huzur içerisinde bugünlere kavuşmamızı sağlayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anmak istiyorum" dedi.

Öte yandan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bayramda görev başında olan Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisleri, Gölcük Zabıta Müdürlüğü personelini, İtfaiye Daire Başkanlığı Gölcük Grup Amirliği'nde görevli itfaiyecileri, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personelini ve Gölcük Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeli ziyaret etti. Çalışan personele, çiçek ve çikolata ikram eden Başkan Sezer, Kurban Bayramlarını tebrik edip, çalışmalarında da kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı