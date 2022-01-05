Gölcük Belediyesi, üst geçitleri yenilenmiş olarak vatandaşların kullanımına sundu

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Çalışmalar kapsamında D130 Karayolu üzerinde; Gölcük Belediyesi önünde bulunan ve korozyon sonucu yıpranması sebebiyle tehlike arz eden üst geçit yeniden yapıldı. Donanma Mahallesi'ne ilk kez yaya üst geçidi kazandıran Gölcük Belediyesi, ilçe sınırlarındaki üst geçitleri de bakım ve onarımdan geçirerek yenilenmiş olarak vatandaşların hizmetine sundu.

YAYA ÜST GEÇİTLERİNE BAKIM YAPTIK

Gölcük Belediyesi Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile Şehit Murat İlerigelen Yaya Üst Geçidi, Şehit İsmail Demircan Yaya Üst Geçidi, Şehit Deniz Akdeniz Yaya Üst Geçidi, Söğütlü Pınar Camisi Yaya Üst Geçidi ve Şehit Teğmen Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi'nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Yenileme çalışmalarında; ana kolonlar dışında, korozyona uğrayan merdivenler, yürüyüş ve sahanlık kısımları, Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde yapılan yeni parçalarla değiştirildi. Aydınlatıp, yayaların yağmurdan etkilenmemesi için üstleri özel malzemelerle kapatılan üst geçitler, boyanarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

DERE ÜSTLERİNE YAYA KÖPRÜLERİ BELEDİYE BÜNYESİNDE İMAL EDİLDİ

Çalışmaların yanı sıra Yazlık Termal Sokak'ta, Karınca Deresi'nde ve Kavaklı Mahallesi, Dereyolu 99.Sokak'ta dere üzerinden vatandaşların geçişini sağlamak amacıyla 2 köprü inşa edildi. Gölcük Belediyesi Makina Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde, belediyenin kendi personel ve imkânları ile imal edilen köprüler, yerlerine montajları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

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