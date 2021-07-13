Gölcük Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy kitabı yayınladı
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Gölcük Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy kitabı yayınladı

Gölcük Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy kitabı yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölcük Belediyesi, 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesiyle, "Sırat-ı Müstakim / Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" kitabı yayınlandı.

Gölcük Belediyesi, 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesiyle, "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" kitabı yayınlandı.

Gölcük Belediyesi, "Kültür, Sanat ve Düşünce Dünyasının Nabzı" üst başlığı altında düzenlenen ilk sempozyum sonrasında "Servet-i Fünun Dergisi ve Servet-i Fünun Topluluğu Edebiyatı" kitabını yayınlamıştı. 2021 yılının, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinden dolayı Gölcük Belediyesi, "Sırat-ı Müstakim - Sebilürreşat ve Mehmet Akif" sempozyumu sonrasında "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" isimli kitap da yayınlandı.

"Bildiriler kitap olarak yayınlandı"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz ilk sempozyum sonrasında yayınladığımız "Servet-i Fünun Dergisi ve Servet-i Fünun Topluluğu Edebiyatı" kitabından sonra, 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olması hasebiyle Türk Edebiyatı, düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip ve adeta Mehmet Akif ile özdeşleşen bir dergi olan Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi'nden hareketle dergilerle ilgili sempozyum serimiz kapsamında düzenlediğimiz çevrim içi sempozyumda sunulan bildiriler de "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" isimli kitap olarak yayınlandı" dedi.

Başkan Sezer, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Gölcük Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy kitabı yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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