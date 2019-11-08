Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm projelerine iki ödül

08.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:25

Kongrede juri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, Gölcük Belediyesi; Yeni Sanayi Sitesi projesiyle "En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye " ve Denizevler Mahallesi'nin taşınması için hayata geçirilen Sivri Tepe Konut Projesiye "En İyi Rezerv Alan İlan Eden ve Riskli Alandan Transfer Sağlayan ve Uygulayan Belediye" ödüllerini kazandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer kongreye katılarak ödülleri aldı. Ayrıca; bir sunum yaparak kentsel dönüşüm ile ilgili Gölcük'te hayata geçen projeler hakkında bilgi verdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR FIRSATTIR"

Başkan Sezer şunları söyledi: "17 Ağustos 1999'daki depremden sonra afet riskinin oluştuğu yerlerde, 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümün yapılmasının şart olduğu ortaya çıktı. Kentin temel unsuru insandır. İnsanımızın hayatının korunabilmesi bizim temel amacımızdır. Uzun yıllar boyunca göçle, ekonomik zorluklar nedeniyle ve yasaların tam anlamıyla uygulamamasından kaynaklı oluşan çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılabilmesi için, kentsel dönüşüm bir fırsattır. Kentsel dönüşüm aslında sadece bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırıp binaların sağlamlaşmasını sağlamıyor, insanların hayatını, gelecek nesillerimizin de korunmasını sağlıyor. Uzmanların söylediğine göre beklenen bir İstanbul depremi var. Bu depremle ilgili alınması gereken tedbirler sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. 17 Ağustos Depremini yaşamakla birlikte Kocaeli muhtemel depremden yine etkileneceğinden, bizim de tedbirler almamız gerekiyor. Bu kapsamda da kentsel dönüşüm özellikle insan hayatını korumak için yapmamız gereken bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Gölcük'te 17 Ağustos Depreminden sonra yapılan önemli çalışmalar var diyen Başkan Sezer, "Başlanan ve bitirilen burada ödül kazandığımız iki kentsel dönüşüm çalışmamız var. Birisi sanayi sitesinin bulunduğu alanda yapılan kentsel dönüşüm, diğeri de Denizevler Mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm. Deprem sonrasında Denizevler Mahallemizde oluşan çökme nedeniyle bölgede bulunan konutların Sivritepe Bölgesindeki rezerv alana taşınması planlandı. Projede son aşamaya gelindi. Kur'alar çekildi. En geç yılbaşına kadar da taşınma işlemi tamamlanacak. Bizim aslında çarşı merkezinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz zaruri. Çarşı merkezle alakalı olarak çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Büyük yol kat ettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

BAŞKAN ELLİBEŞ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün bizim için gurur duyduğumuz bir gün. Gölcük Belediyemiz iki kentsel dönüşüm projemizle 6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi kapsamında oluşturulan değerli isimlerin yer aldığı jüri tarafından ödüllere layık görüldü. Sivritepe ve Yeni Sanayi Sitesi projelerinin gerçekleşmesinde ve bu ödülleri kazanmamızda büyük emeği olan Geçmiş Dönem Belediye Başkanımız, şuan AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş'e ve bu projelerde emeği olan belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler