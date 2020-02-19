Gölbaşı Örencik İmar Planı onaylandı

19.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:42

Daha önce hazırlandığı halde mahkeme kararıyla iptal edilen 1/1000 ve 1/5000'lik Örencik İmar Planı Gölbaşı Belediyesi tarafından yeniden hazırlandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, iptal edilen imar planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir sıkı temas içinde olduklarını ifade etti.

Planın kesinleşmesinin ardından bölgede büyük bir mağduriyetin de giderildiğini kaydeden Başkan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"1/1000 ve 1/5000'lik Örencik Planı'nın kesinlik kazanmasıyla birlikte mülk sahibi vatandaşların ve müteahhitlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış oldu. Konuyla bizzat ilgilenen Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine, planın onaylanması için gece gündüz demeden uğraş veren imar servisimize çok teşekkür ediyorum. Örencik İmar Planı hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA