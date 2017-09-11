Gölbaşı'nda Yeni Eğitim Öğretim Yılı Öncesi Güvenlik Toplantısı

Gölbaşı'nda yeni eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlere yönelik güvenlik toplantısı yapıldı.



Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında, TEİAŞ Özel İş Uygulamaları Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan, toplantıda yaptığı konuşmada, okul güvenliği ve servis taşımacılığı ile ilgili istişarelerde bulunarak sorunlara farklı çözümler bulmak için bir araya geldiklerini ifade etti.



Gölbaşı'nın geçiş güzergahında olması dolayısıyla trafik ve can güvenliği anlamında biraz daha dikkat edilmesi hususuna vurgu yapan Kaymakam Bilgihan, "Bu alanda da servisler özellikle eğitim öğretim dönemiyle birlikte mutlaka büyük bir yoğunluğu oluşturacaktır. Hep birlikte önce bir vatandaş olarak sonra bir aile bireyi olarak bu uyarıları yapmış olalım" diye konuştu.



Kaymakam Bilgihan, okullarda madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadelenin önemli bir konu haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Çocuklarımız bu anlamda bu tarz kötü niyetli güçlerin ve odakların önemli hedefi. Bu ister ortaokul olsun ister lise olsun birtakım zararlı alışkanlıkların kullanım yaşı düşüyor. Eğitimlerimiz artacaktır ama gördüğümüz şeyi görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz yok. Biz büyük bir aileyiz herşeyden öte. Gölbaşı ilçesi Ankara ili baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu dünyanın bir ferdi bir bireyi olarak bu tarzdaki olumsuzlukların önünü almak durumundayız."



Başkan Fatih Duruay, 2017-2018 eğitim öğretim yılının Gölbaşı'na hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:



"Okul müdürlerimize, aile birliği başkanlarımıza, öğretmenlerimize özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir sene önce 15 Temmuz'da bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Bu darbeyi yapmak isteyenlerin hepsi eğitimli insanlardı. Biz çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın aklını hiçbir yere kiraya vermesine müsade etmeyelim. Bu ailelere düştüğü kadar toplumu idare eden insanlara da düşüyor. Hepinizden rica ediyorum." - ANKARA