Gölbaşı'nda son bir ayda 21 km imar yolu açıldı
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Gölbaşı'nda son bir ayda 21 km imar yolu açıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek belediyecilik hizmetlerine hızla devam edildiğini aktardı. Şimşek, son bir ayda 21 km imar yolunun açıldığını aktardı.

Gölbaşı'nda son bir ayda 21 km imar yolu açıldı
16.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:50

Karagedik, Oyaca, Hacılar Kızılcaşar ve Mahmatlı Mahallelerinde son bir ay içerisinde toplamda 21 km'lik imar yolunun açıldığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Halkımızın bizden istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son bir ay içerisinde 21 km imar yolu açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunarak kendi rekorumuzu kırdık. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan yollarımızın bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılan yeni yollar sayesinde vatandaşların ulaşımda kolaylık sağlayacağını da söyleyen Ramazan Şimşek yeni imar yollarının hem bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için önem arz ettiğini hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı olduğunu aktardı.

Kaynak: Bültenler

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