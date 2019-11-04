Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti

04.11.2019 17:29

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle fidan dikti.

Öğrencilere ağaç ve orman sevgisi aşılamak için düzenlenen etkinlikte, "Darüşşifa Hatıra Ormanı" adı verilen alana öğrenciler fidan dikerek isimlerinin yazılı olduğu kartları fidanların yanına koydu.

Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, amaçlarının çocuklara erken yaşta doğa sevgisi aşılamak olduğunu belirterek, etkinliğe destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlkokul Müdürü Aslı Kızıltaşbulat ise çocuklara doğa bilincinin kazanılması için ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Çok heyecanlı geldiler, pankartlar hazırladılar, şiirler okudular ve doğaya katkılarını yapmak üzere ağaçlarını diktiler. Amacımız eğitim sektörünün içinde doğaya bilinçli çocuklar yetiştirmek, bu da güzel bir etkinlik oldu bizim için." dedi.

Öğrenciler ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA