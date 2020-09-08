Gölbaşı'nda Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı çalışmaları ekim ayında tamamlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölbaşı'nda Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı çalışmaları ekim ayında tamamlanıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin ekim ayında tamamlanacağını bildirdi.

Gölbaşı'nda Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı çalışmaları ekim ayında tamamlanıyor
08.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:36

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin ekim ayında tamamlanacağını bildirdi.

Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenleme çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ve ekim ayında tamamlanarak halka açılacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Belediyemizin girişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İlbank'ın oluruyla Gölbaşı'mızın etrafının çevre düzenlemelerinin yapılması için girişimlerde bulunmuştuk. Bu girişimlerimiz sonucunda Mogan Gölü'müz tüm ışıltısı ile halkımızın hizmetinde olacak. Gölbaşı halkımız ve Gölbaşı'na gelen misafirlerimiz, Mogan'a geldiklerinde keyifle yürüyüşlerini yapacaklar ve bisiklete binecekler. Herkese hayırlı olsun."

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Mogan Gölü etrafının tamamının çevre düzenlemesi hususunda Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan sözümüzü aldık. İnşallah o da önümüzdeki sene tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Eylül Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Gölbaşı'nda Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı çalışmaları ekim ayında tamamlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 13:47:49. #1.15#
title