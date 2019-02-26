Gölbaşı'nda AK Parti'den MHP'ye Ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı, MHP Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı, MHP Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve beraberindeki heyet, MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Kamber Öztürk'e ve MHP İlçe Başkanlığına, seçim irtibat bürolarının hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.
Öztürk, Belediye Başkanı Özdemir ve AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA