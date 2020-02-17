Gölbaşı ilçesinde ev yangını
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Gölbaşı ilçesinde ev yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

17.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:43
Gölbaşı ilçesinde ev yangını

'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. Ali 'e ait evin mutfak kısmında elektrik aksamından kaynaklanan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sütrede müdahale ederek, yangını söndürdü.


Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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