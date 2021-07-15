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Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

15 Temmuz Şehitler Anıtı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un anıta karanfil bırakması Toplu fotoğraf çekimi Şehit yakınları ile polisler arasındaki duygusal anlar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın şehit yakınları ile konuşması İstiklal Marşı'nın okunması Kuran-ı Kerim Tilaveti Dua...

15 Temmuz Şehitler Anıtı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un anıta karanfil bırakması

Toplu fotoğraf çekimi

Şehit yakınları ile polisler arasındaki duygusal anlar

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın şehit yakınları ile konuşması

İstiklal Marşı'nın okunması

Kuran-ı Kerim Tilaveti

Dua edilmesi

Özel Harekat Polislerinin yemin etmesi ANKARA - Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polisler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. (1)

Gölbaşı HABER
Gölbaşı HABER
Gölbaşı HABER
Gölbaşı HABER

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı kararlılık mesajı: Dün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar
Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı kararlılık mesajı: Dün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
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