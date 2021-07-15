Gölbaşı HABER
15 Temmuz Şehitler Anıtı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un anıta karanfil bırakması Toplu fotoğraf çekimi Şehit yakınları ile polisler arasındaki duygusal anlar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın şehit yakınları ile konuşması İstiklal Marşı'nın okunması Kuran-ı Kerim Tilaveti Dua...
15 Temmuz Şehitler Anıtı
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un anıta karanfil bırakması
Toplu fotoğraf çekimi
Şehit yakınları ile polisler arasındaki duygusal anlar
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın şehit yakınları ile konuşması
İstiklal Marşı'nın okunması
Kuran-ı Kerim Tilaveti
Dua edilmesi
Özel Harekat Polislerinin yemin etmesi ANKARA - Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polisler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat