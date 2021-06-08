Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, beldedeki sulama kanallarını temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, beldedeki sulama kanallarını temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Arazi ve bahçe sulama sezonunun başlamasından dolayı kanallarda tıkanıklığa neden olan çöpler, belediye ekiplerince temizlendi.

Yeni sulama kanallarının da açıldığı beldede, uzun süredir kullanılan kanalların bakım ve onarımı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Avunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretime başlayan vatandaşların talebi doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Avunç, "Vatandaşların mağdur olmaması için tarımsal sulama kanallarının temizliğini yapıyoruz. Ekiplerimiz tarımsal faaliyetlerde kullanılan sulama kanallarını iş makineleriyle temizlemeye devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin