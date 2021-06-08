Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, beldedeki sulama kanallarını temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, beldedeki sulama kanallarını temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Arazi ve bahçe sulama sezonunun başlamasından dolayı kanallarda tıkanıklığa neden olan çöpler, belediye ekiplerince temizlendi.

Yeni sulama kanallarının da açıldığı beldede, uzun süredir kullanılan kanalların bakım ve onarımı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Avunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretime başlayan vatandaşların talebi doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Avunç, "Vatandaşların mağdur olmaması için tarımsal sulama kanallarının temizliğini yapıyoruz. Ekiplerimiz tarımsal faaliyetlerde kullanılan sulama kanallarını iş makineleriyle temizlemeye devam edecek." dedi.

Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor
Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölbaşı beldesinde tarımsal sulama kanalları temizleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:11:47. #1.16#

title