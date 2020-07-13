Gol Kralı konusu nedir? Gol Kralı oyuncuları ve özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gol Kralı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gol Kralı konusu, özeti ve Gol Kralı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz.

İzleyenleri ekrana bağlayan Gol Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gol Kralı'nı izleyecek olanların merak ettiği Gol Kralı konusu nedir, Gol Kralı oyuncuları kimler ve Gol Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz. GOL KRALI KONUSU NEDİR? Taşralı saf ve temiz yürekli bir gencin güldürüsü. Taşralı genç futbol hastası bir kızla ilişki kurar. Bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sonunda da ünlü bir futbolcu olmayı başarır. GOL KRALI KADROSU VE OYUNCULARI Yönetmen: Kartal Tibet Oyuncular: Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Reha Yurdakul, Mürüvvet Sim, Suzan Avcı Tür: Komedi Yapım Yılı: 1980 (90 dk)