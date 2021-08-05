Gol Kralı filmi konusu nedir? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam FOX ekranlarında yayınlanacak, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı, 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi Gol Kralı filmi konusu nedir? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler?

Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan, başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı Gol Kralı filmi konusu nedir? Gol Kralı filmi oyuncuları kimler?

GOL KRALI KONUSU NEDİR?

Taşralı saf ve temiz yürekli bir gencin güldürüsü. Taşralı genç futbol hastası bir kızla ilişki kurar. Bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sonunda da ünlü bir futbolcu olmayı başarır.

GOL KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal,

Suna Yıldızoğlu,

Reha Yurdakul,

Mürüvvet Sim,

Suzan Avcı