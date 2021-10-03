Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı

Kolombiya'nın Barrancabermeja kentindeki siyah halka, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Kentte yaşayanlar, gizemli halkayı gördükten sonra çeşitli yorumlarda bulunmaya başladı.

UFO OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR

Halkanın ne olduğuna ilişkin iki keskin yorum var. Bölge sakinlerinden bazıları, siyah halkanın bir UFO'ya ait olduğunu ve uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğini savundu.

BÖLGEDEKİ FABRİKADAN GELDİ

Karşı görüş bildiren bölge sakinleri ise siyah halkanın bölgedeki bir fabrikanın bacasından çıkan is sonucu oluştuğunu söylüyor. Söz konusu durum uzmanları da harekete geçirdi. Halkanın ne olduğunu belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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