Göktürk Kültür Merkezi'nde ara tatil atölyeleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultanlıların yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı sunan atölye çalışmaları ile buluşturmaya devam ediyor.

Okulların ara tatile girdiği 15 - 20 Kasım haftasında ise Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Kültür Merkezi'nde alanında uzman Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) psikologlarının ve eğitmenlerinin eşliğinde Kil ile Sanat Terapi Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk) ve Masal Atölyesi (4-6 yaş 7-9 yaş) düzenliyor.

Yoğun ve stresli geçen günlük hayatın koşuşturması içinde hem çocuklara hem de ailelerine ara tatil döneminde farklı bir deneyim yaşama imkanı sunan atölye çalışmalarında birbirinden renkli ve özel çalışmalar ortaya çıkıyor.

ATÖLYELER İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Her ebeveynin kurallar dahilinde 1 çocuğuyla katılabildiği Kil ile Sanat Terapi Atölyesi, 11: 30 - 14: 00 ve 14: 30 - 17: 00 saatleri arasında iki oturumda gerçekleştiriliyor. Altı yaşından büyük çocukların katılım sağlayabileceği atölye çalışmalarına 7 ebeveyn, 7 çocuk olmak üzere her oturum için 14 kişi katılabiliyor.

Yine iki oturumdan oluşan Masal Atölyesi ise ilk oturum 4 - 6 yaş grubu için olup 11: 00 - 13: 00, ikinci oturum 7-9 yaş grubu için olup 14: 00 -16: 00 saatleri arasında düzenlenmekte. Kontenjan sayısı her oturum için 12 olan atölye ortalama 1, 5 - 2 saat arası sürüyor.

Atölyeler kontenjanla sınırlı olduğundan ilk başvuran vatandaşlara öncelik veriliyor. Gelen talepler doğrultusunda atölye çalışmaları tekrarlanabilecek. Atölyelere başvuran vatandaşlar kesin kayıt için telefonla aranıyor.

Kil ile Sanat Terapi Atölyesi (Ebeveyn- Çocuk)

Heykel yoluyla sanat terapisinin kullanılmasının ruhsal açıdan faydası büyüktür. Sözel olarak ifade edilemeyen duygu ve düşüncelerin, kil kullanarak yaratım sürecinde diyalog kurma, yardımlaşma, işbirliği ve sosyalleşme özelliklerinde de belirgin olarak olumlu gelişmelere vesile olmaktadır. Bu düşüncenin ekseninde sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak duygularımızı dışa vurduğumuz, ebeveyn- çocuk ilişkisinin gelişmesine katkı sağlayan bir atölyedir.

Masal Atölyesi (4-6 Yaş, 7-9 Yaş)

Masallar çocukların merakla dinledikleri, kendi dünyalarından birçok şey buldukları değerli hazinelerdir. Atölyede çocukları hayal dünyalarında keşfe çıkartmak, özgüvenlerini geliştirmek ve onları düşündürmek amaçlanıyor.

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