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Göktürk Dergisi Yılın En'leri Ödül Töreni

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Göktürk Dergisi Yılın En'leri Ödül Töreni

Göktürk Dergisinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ''Yılın En'leri Ödül Töreni'' 23 Eylül 2021 Kemer Country Hotel de yapılacak.

Kurulduğu ilk günden bu yana birbirinden renkli ve eğlenceli organizasyonlara imza atan Göktürk Dergisi'nin geçen ikincisini gerçekleştirdiği ödül töreninin üçüncüsünü, 23 Eylül 2021 Perşembe saat 20.00'de Kemer Country Hotel de düzenlenecek.

Geçen sene düzenlenen ve ulusal medya platformlarında yoğun ilgi gören ''Yılın En'leri Ödül Töreni'' bu yıl Liv Hospital ve Şafak Elektrik sponsorluğunda iş, sanat, spor ve medya çevrelerinden birçok isimi bir araya getirecek. Katılımın özel davetiyeyle gerçekleşeceği VIP ödül töreni, alışılmışın dışında yemekli ve otelin açık alan salonunda (hava şartlarına bağlı) gerçekleşecek. Törende alanında duayen isimlere farklı kategorilerde çeşitli ödüller verilecek.

Göktürk Dergisi imtiyaz sahibi Ümit Öner tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen "Yılın En'leri Ödül Töreni" Merve AKINCI'nın sunumuyla yapılacak.

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