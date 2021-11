Göktepe Kültürü, Şenliklerle Yaşatılıyor

Şenliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı konuşmada şenliğin bölgenin tanıtımına çok önemli katkılar sağladığını belirterek, "Göktepe, kendine has bir kültürü ve değerleri olan bir mahallemiz. Bu kültürü yaşatmak ve geleceklere kuşaklara aktarmak adına her yıl Göktepe Kültür ve Sanat şenlikleri düzenliyoruz. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz şenliklerle hem kültürümüz yaşatıyor, hem de üreticimize destek oluyoruz. Menteşe Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız." dedi.

Göktepe 7. Kültür ve Dayanışma Şenlikleri köy meydanından yapılan toplanma ve yürüyüş ile başladı. Açılış konuşmaların ardından yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Şenlik, Menteşe Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcularının Göktepeli gençlere voleybol, tenis, basketbol gibi çeşitli spor etkinlikleri yaptırması ile devam etti. Daha sonra Şenlik kapsamında Grup Belenye'de bir konser verdi.

Göktepe (Belenye) 7. Kültür ve Dayanışma Şenliği boyunca katılımcılara keşkek, pilav ve biber çentmesi ikram edildi.

