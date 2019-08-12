Göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos: Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenebilecek?

12.08.2019 18:19

Vatandaşlar, 12-13 Ağustos gecesi meydana gelecek göktaşı yağmuru için heyecanla bekliyor. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek. Halk arasında yıldız kayması olarak tabir edilen göktaşı yağmuru saat kaçta başlayacak araştırılıyor. Perseid meteor yağmuru ile birlikte bu sene içinde gerçekleşecek göktaşı yağmurlarına dair detaylar haberimizde.

GÖKTAŞI YAĞMURU SAAT KAÇTA?



İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen 'göktaşı yağmurunun" nedenlerini açıkladı. Gölbaşı, "Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen olay aslında bir kuyruklu yıldızın bıraktığı döküntülerin Dünya atmosferine girerek yanmasından başka bir şey değildir. Bu küçük parçacıkların çoğu birkaç gram kütlelidir. Bu olaya meteor (göktaşı) yağmuru denir" ifadelerini kullandı.

Göktaşı yağmurunun gece izlenmesi beklenirken tam olarak saat kaçta görülebileceğiyle ilgili kesin bir bilgi verilemiyor.

Bu yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde maksimuma ulaşacak olan Perseid Göktaşı yağmuru hakkında konuşan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır" şeklinde konuştu.

2019 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK GÖKTAŞI YAĞMURLARI

Gölbaşı, "Bu yıl saatte 60-80 civarında göktaşı görülmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak dakikada bir göktaşına karşılık geliyor. Gözlem için 12-13 ve 13-14 Ağustos gecesi, gece yarısından sonra en iyi zaman olarak görülüyor. Gözlem sırasında şezlong türü bir koltuk kullanılması ve Perse Takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

GÖKTAŞI YAĞMURUNU İZLEMEK İÇİN ÖZEL BİR CİHAZ GEREKLİ Mİ?

Göktaşı yağmurunu izlemek için özel bir gözlem aletini gerekmediğini belirten Gölbaşı, "Göktaşı yağmurunu gözlemek için özel bir alet gerekmez. Işık kirliliğinin olmadığı, mümkünse yüksek dağ tepelerinde ve karanlık bir yer seçilmelidir. Gözlem sırasında göktaşı yağmurunun yayıldığı takımyıldızına odaklanmak yeterli olacaktır. Ancak göktaşı gözlemcilerini üzecek bir durum da söz konusu. Ay 15 Ağustosta dolunay evresinde olacağı için sönük göktaşlarını görmek çok zorlaşacaktır" ifadelerinde bulundu.