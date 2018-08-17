Göktaş Köyü Suya Kavuştu

Kilis'te, su sıkıntısı çekilen Göktaş köyünde İl Özel İdaresi tarafından açılan sondaj ile su sorunu çözüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresi Su Kanal Hizmetleri Müdürü Halil Nacaroğlu ile birlikte Kilis merkeze bağlı Göktaş köyüne giderek sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Su sıkıntısı çekilen Göktaş köyünde İl Özel İdaresi tarafından açılan sondaj kuyusu ile birlikte köyün so sorunun çözüldüğünü ifade ederek,"Su kuyusunda saatte 18 ton su bulundu. Göktaş köyünde yaşayan vatandaşlarımızla bu güzel sevinçli olayı beraber kutladık. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS