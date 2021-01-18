Göksenin Köksal'dan bir ilk! Oğlunun yüzünü gösterdi
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Göksenin Köksal'dan bir ilk! Oğlunun yüzünü gösterdi

18.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:51
Göksenin Köksal'dan bir ilk! Oğlunun yüzünü gösterdi

Galatasaray Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal, iki yaşına giren oğlu Ömer Ayaz'ın yüzünü ilk kez gösterdi

İki yıl önce voleybolcu eşi Simay Köksal ile evlenen basketbolcunun bir erkek çocuğu olmuştu. Oğlu ile ilk kez fotoğraf paylaşan Köksal'ın paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Babasına benzerliği ile dikkat çeken minik Ömer Ayaz'ın neşeli halleri dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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