Göksenin Köksal'dan bir ilk! Oğlunun yüzünü gösterdi
18.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:51
Galatasaray Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal, iki yaşına giren oğlu Ömer Ayaz'ın yüzünü ilk kez gösterdi
İki yıl önce voleybolcu eşi Simay Köksal ile evlenen basketbolcunun bir erkek çocuğu olmuştu. Oğlu ile ilk kez fotoğraf paylaşan Köksal'ın paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Babasına benzerliği ile dikkat çeken minik Ömer Ayaz'ın neşeli halleri dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin