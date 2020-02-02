Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi
Haberler » Güncel » Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi - Haber

Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpıhar gölü, yağan karla beyaz gelinliğini giydi.

02.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:25
Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi

'ın ilçesinde bulunan Gökpıhar gölü, yağan karla beyaz gelinliğini giydi.


Mavi ve berrak suyu ile dikkat çeken gölü, yağan karla farklı bir güzellik kazandı. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan göl, sert geçen kış şartları nedeniyle sessizliğe büründü. Göldeki sakinlikle birlikte, gölün masmavi suyu ve onu çevreleyen beyaz örtü fotoğraf karelerine yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler