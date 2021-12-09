GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen - Haberler
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GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen

GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Hüseyin Seymen oldu.

KELES, BURSA (İHA) - Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Hüseyin Seymen oldu.

GÖKÖZ-DER, 9. dönem genel kurul toplantısını yaptı. Başkanlık görevini sürdüren Mutlu Tosun, bayrağı Hüseyin Seymen'e devretti. Yeni seçilen GÖKÖZ-DER Başkanı Hüseyin Seymen, "Bu bayrağı teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Başkan Seymen bizleri bu göreve laik gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

GÖKÖZ-DER'in yeni başkanı Seymen

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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