Gökmen Özdenak Sosyal Medyayı Salladı

Futbol yorumcusu Gökmen Özdenak'ın Wesley Sneijder için söyledikleri sosyal medyada alay konusu oldu. Bir televizyon kanalında yorum yapan Gökmen Özdenak, "İnsanları kandırmasınlar. Sneijder için dünya yıldızı diyorlar. 14 tane asist yapmış, 4 tane gol atmış." dedi.



Özdenak programın sunucusunun 17 asist yaptı yanıtına şaşırtıcı bir yorum yaparak, "17 yapsın ne olur ki, hepsi gol mü olmuş?" ifadelerini kullandı.



Eski futbolcu olarak televizyonda yorum yapan Özdenak'ın Sneijder'i bu şekilde eleştirmesi sosyal medyada çok konuşuldu.