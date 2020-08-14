Gökkuşağı renkleri nelerdir? Gökkuşağı renkleri sırayla hangileridir? Sırasıyla gökkuşağı renk isimleri
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Gökkuşağı renkleri nelerdir? Gökkuşağı renkleri sırayla hangileridir? Sırasıyla gökkuşağı renk isimleri

Gökkuşağının renkler sıralaması herkes tarafından çok merak ediliyor. Bu sıralama bazı genel kültür sorularında, sınavlarda, bilgi yarışmalarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki gökkuşağının renkleri nelerdir, renkler sıralaması nedir, sırayla tüm renklerin isimlerini paylaşalım.

Gökkuşağı renkleri nelerdir? Gökkuşağı renkleri sırayla hangileridir? Sırasıyla gökkuşağı renk isimleri
14.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:27

Gökkuşağı herkes tarafından beğenilen, çıktığında zevkle izlenilen bir doğa olayıdır. Toplamda 7 renkten oluşur ve renkleri belirgin şekilde görünür. Fakat burada önemli olan sıralamasıdır. Gökkuşağı'nın sıralaması nasıldır, renkleri nelerdir, tüm renkler sırasıyla nasıl ilerler?

GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağının diğer isimleri "alkım" ve "alaimisema" şeklindedir.

Gökkuşağında toplamda 7 farklı renk vardır. Bu yedi renk; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkleridir. Bazı kaynaklara göre bu renkler "kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve menekşe" şeklinde sıralanmıştır. Fakat genel anlamda çivit mavisi=lacivert ve menekşe=mor renklerindedir.

GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR?

Gökkuşağı nasıl oluşur sorusunun cevabını çoğu kişi merak ediyor. Şimdi sizin merakınızı gidermeye çalışalım.

Yağmur damlacıkları dünya yeryüzüne düştükten sonra güneş ışınları yeryüzü üzerine vurur. Bu güneş ışınları yansımaya neden olur ve güneşteki bu ışıklar kırılır. Işık kırılması esnasında ise bu gökkuşağı olarak adlandırdığımız 7 renk meydana çıkmış olur. Yani kısada güneş ışınlarının kırılmasıyla oluşan renkler gökkuşağıdır. İşte gökkuşağı kısaca böyle oluşur diyebiliriz.

Ayrıca dünyaya yağan yağmur tanecikleri büyük olursa oluşan gökkuşağı daha net ve yakından görünür. Birde tabii ki güneşten gelen ışın açısı var. Gökkuşağının oluşması için güneş ışınlarının doğru açıyla yağmur damlalarına gitmesi gerekiyor. Yani doğru açıdan gelmezse gökkuşağı oluşma ihtimali de ortadan kalkmış olur. Zaten bu yüzden de gökkuşağı her zaman rastlanılan bir doğa olayı değildir.

GÖKKUŞAĞI RENKLERİ NELERDİR?

Şimdi gelelim gökkuşağının renklerini öğrenmeye. Gökkuşağındaki renkler aşağıdaki gibidir:

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşil

Mavi

Lacivert

Mor

SIRASIYLA GÖKKUŞAĞI RENKLERİ

Gökkuşağı 7 renkten oluşur. Sırasıyla gökkuşağı renkleri; Mor, Lacivert, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu ve Kırmızıdır. Şimdi gökkuşağı resmi paylaşalım ve renkleri daha iyi anlayalım.

Gökkuşağı renkleri nelerdir? Gökkuşağı renkleri sırayla hangileridir? Sırasıyla gökkuşağı renk isimleri
Gökkuşağı renkleri sırası

Sırayla Gökkuşağı Renkleri:

  • Mor
  • Lacivert
  • Mavi
  • Yeşil
  • Sarı
  • Turuncu
  • Kırmızı

Gökkuşağında renkler mor ötesi ve kızıl ötesi şeklinde olur. Yani renkler mor ötesinden kızıl ötesine doğru gider. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz.

GÖKKUŞAĞI RENKLERİNİ AKILDA TUTMAK İÇİN FORMÜL

Gökkuşağı renkleri sırasıyla; Mor, Lacivert, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renktir. Bu renkleri akılda tutmak için bazı formüller geliştirilmiştir. Bu formüllerden birisi ise "Morlu Mavi Yastık" formülüdür. Bu söz öbeğini ezberlerseniz gökkuşağının sırasıyla renklerini de ezberlemiş olursunuz. Şimdi şu şekilde;

İlk rengimiz zaten Mor rengi. Formül de 'Mor' ile başlıyor. İkinci renk ise Lacivert rengidir. Bunu da 'Morlu' kelimesinin 2 hecesinden çıkartacağız. Yani 2. hece 'lu' olduğu için l harfiyle başladığından dolayı ikinci rengimiz lacivert olmuş oluyor. Buradan mor ve lacivert renkleri aklınıza gelecek.

Üçüncü rengimiz Mavi renk. Zaten formülümüz "Morlu Mavi Yastık" haliyle burada 'Morlu' kelimesini halletmiştik. Mavi rengi de sonra geliyor. Direkt 3. renk mavi rengi olmuş oluyor. Gelelim 4. 5. 6. ve 7. renkleri formülden nasıl çıkaracağız onu anlatmaya.

Yastık kelimesinin sesli harflerinden 4. 5. 6. ve 7. sırada bulunan gökkuşağı renklerini çıkartabiliriz. Yani yastık kelimesinin ilk sessiz harfi y=Yeşil rengi, ikinci sessiz harfi s=Sarı rengi, üçüncü sessiz harfi t=Turuncu rengi ve 4. sessiz harfi ise k=Kırmızı rengi temsil etmektedir.

Böylelikle kelimelerde geçen sessiz harfler ile gökkuşağı renklerini sırasıyla aklımızdan çıkartabiliyoruz. Tekrardan sizler için sırasıyla yazalım:

MOR : Mor rengi ifade eder.

LU : Lacivert rengi ifade eder.

MAVİ : Mavi rengi ifade eder.

YA : Yeşil rengi ifade eder.

S : Sarı rengi ifade eder.

TI : Turuncu rengi ifade eder.

K : Kırmızı rengi ifade eder.

Bu şekilde "MORLU MAVİ YASTIK" formülü ile gökkuşağı renklerini aklınızda tutabilirsiniz. Böylelikle sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşınıza çıkarsa hızlı şekilde renkleri kafanızdan oluşturabilirsiniz.

Gökkuşağı renkleri nelerdir? Gökkuşağı renkleri sırayla hangileridir? Sırasıyla gökkuşağı renk isimleri

GÖKKUŞAĞI KAÇA AYRILIR? TÜRLERİ NELERDİR?

Gökkuşağı kendi içerisinde 3 çeşide ayrılır. Bunlar birincil gökkuşağı, ikincil gökkuşağı ve ufak gökkuşağıdır.

1-) Birincil Gökkuşağı : En çok görülen gökkuşağı türüdür. Bu gökkuşağında renkler sırasıyla; mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır.

2-) İkincil Gökkuşağı : İkincil gökkuşağında ise en içte kırmızı renk olurken en dışta mor renk olur.

3-) Ufak Kuşaklar : Gökkuşağı türlerinde en nadir görülen kuşaktır. Çok az rastlanır. Bu gökkuşakları sadece kırmızının tonlarından veya sadece yeşilin tonlarından oluşmaktadır.

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