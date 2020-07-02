Gökhan Türkmen doğa kirliliğine belgesel gibi klibiyle dikkat çekti
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Gökhan Türkmen doğa kirliliğine belgesel gibi klibiyle dikkat çekti

SANATÇI Gökhan Türkmen, insan eliyle doğaya verilen zararın konu alındığı 'Yüzüne Vurma' adlı şarkısına klip çekti.

Gökhan Türkmen doğa kirliliğine belgesel gibi klibiyle dikkat çekti
02.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:26

SANATÇI Gökhan Türkmen, insan eliyle doğaya verilen zararın konu alındığı 'Yüzüne Vurma' adlı şarkısına klip çekti.

Prodüktörlüğünü Bora Çifterler ve Gökhan Türkmen'in yaptığı klipte, küresel ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra koronavirüsü salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor. Kolaj görüntülerin yer aldığı klipte Avustralya yangınından, çarpık kentleşmeye ve plastik atıkların sebep olduğu hayvan katliamları görüntüleriyle, insanlığı farkındalığa davet ediyor. Gökhan Türkmen sesiyle ve Serkan Emre Çiftçi trompetiyle, dünyanın rezonansına eşlik ederken Bora Çifterler ve aynı zamanda parçanın sözlerini yazan Ozan Turgut ise kurgularıyla 8 dakikalık video klipte dünyanın yaşadığı son olaylara dikkat çekiyor.GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine yıllardır destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini 'Melike Turgut Ormanı'nın ardından ikinci orman projesi olan 'Melis Özsoysal Korusu' için Ege Orman Vakfı'na bağışlıyor. Dijital platformlardan dinlenecek ve izlenecek olan parçayla müzikseverler her defasında Melis Özsoysal Korusu'na bir fidan ekerek doğaya katkıda bulunacaklar.


Kaynak: DHA

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