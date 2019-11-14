Gökhan Türkmen "Aşık Veysel'i örnek alıyorum"

14.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:48

Sivas'ta konser veren ünlü pop sanatçısı Gökhan Türkmen, Aşık Veysel'i örnek aldığını söyledi.



Ünlü pop sanatçısı Gökhan Türkmen, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde hayranları ile buluştu. Söylediği parçaları ile izleyenlere coşkulu anlar yaşatan Türkmen, sahnede yaptığı açıklamasında sanat hayatında kendisine Sivaslı olan Aşık Veysel'i örnek aldığını söyledi. Türkmen, albümlerini hazırlarken yaşadığı ve gördüğü yerlerden esinlendiğini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA