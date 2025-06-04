23 Derece hesabının sahibi olan Gökhan Özbek hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası, Gökhan Özbek evli mi, çocuğu var mı, merak edildi.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.

Gökhan Özbek özel yatı hakkında henüz açıklama yapılmadı.