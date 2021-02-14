Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü
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Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü

14.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:41
Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle bugün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle bugün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Bugün akaryakıt istasyonunda işe başlayacak Gökhan Dinç, elektrikli motosikletiyle yola çıktı. Dinç, motosikletine kavşakta Y. D.'nin (46) kullandığı 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Dinç, olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. TIR şoföre Y.D., kazanın ardından gözaltına alındı.   


Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü
Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü
Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü
Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü
Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü
Gökhan, işe başlayacağı gün motosikleti ile geçirdiği kazada öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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