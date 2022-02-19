Gökhan Göz'den Polis Açıklaması

ANTALYA (Snob Magazin) - Güzellik alanında Antalya'ya ya yeni bir soluk getirecek olan merkezin açılışına iş,sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Gökhan Göz'de olduğu açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü iş insanı "Güzel bir mekan kaliteli ve güler yüzle hizmet Antalya böyle bir mekana ve işletmeye kavuştuğu için çok şanslı İstanbul'daki merkezlerin örnek alması gereken bir güzellik merkezi" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde silah çektiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." ifadelerini kullanmasıyla ve polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek gündem olan Göz, hakkında çıkan görüntüler için "Yaşanmaması gereken bir olaydı sonrasında gidip polis arkadaşlarla konuşup özür diledim. Keşke yaşanmasaydı " dedi.

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