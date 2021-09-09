Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama
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Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama

Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın boşanma kararı alması sosyal medyaya damga vurdu. Boşanma kararı sonrası Selin Ciğerci'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çiftin mutluluğu yalnızca 2 yıl sürdü.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül 2021'de Beykoz Adliyesi'nde görülecek dava sonrası boşanacak.

Selin Ciğerci, boşanacakları yönünde çıkan haberleri doğruladı. Posta'ya konuşan Selin Ciğerci, "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı bir şekilde boşanacağız" ifadesini kullandı.

4 MİLYON TL'LİK ARACIN AKIBETİ BELLİ OLDU

Snob Magazin'in haberine göre; 2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine geçtiğimiz nisan ayında doğum günü hediyesi olarak 4 milyon TL değerinde Mercedes marka araba satın almıştı.

Boşanma sonrası 4 milyon TL değerindeki aracın Selin Ciğerci'de kalacağı ve tarafların birbirinden maddi olarak herhangi bir talepte bulunmayacağı öne sürüldü.

Çiftin çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edildi.

İHANET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama
Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama
Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama

Kaynak: Snob Magazin

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Gökhan Çıra'dan boşanmaya hazırlanan Selin Ciğerci'den ilk açıklama - Haberler Magazin
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