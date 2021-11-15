Gökhan Arsoy kimdir? Gökhan Arsoy kaç yaşında nereli?

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GÖKHAN ARSOY KİMDİR?

Tam adı Remzi Gökhan Arsoy olarak bilinen Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihi İstanbul doğumludur. Ebeveynlerinden Annesi Soley hanım, babası sinema oyuncusu Göksel Arsoy'dur. Babasının amcası, Ünlü Bestekâr Yesari Asım Arsoy'dur. Gökhan Arsoy, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İngiltere'de işletme eğitimini tamamladı. Uzun yıllar borsa, reklam, sigorta işleri yaptı. Deli Divane dizisi ile oyunculuk hayatına atılan Arsoy'un ilk dizisinin başrol partneri Ebru Gündeş olmuştu. Senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı "Kırık Hayatlar" dizisinde Gökhan Arsoy Kenan karakterini canlandırırken, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan ile birlikte rol aldı. Son olarak Sevda Tepesi dizisinde rol aldı.

GÖKHAN ARSOY KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Gökhan Arsoy 56 yaşındadır. Kayserilidir.

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