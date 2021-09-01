Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu, oyuncuları ve Gökdelen özeti!
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Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu, oyuncuları ve Gökdelen özeti!

Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu, oyuncuları ve Gökdelen özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gökdelen konusu, özeti ve Gökdelen oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gökdelen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gökdelen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gökdelen filmini izleyecek olanların merak ettiği Gökdelen konusu nedir, Gökdelen oyuncuları kimler ve Gökdelen özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. .

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Türü: Aksiyon, Gerilim

Yapım yılı: 2018

Oyuncular: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Konu: Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

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Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu, oyuncuları ve Gökdelen özeti! - Haberler
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