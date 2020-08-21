Gökçelik, yarıyıl pierformansını değerlendirdi Yarım yüzyıla yakın tecrübesiyle raf sistemleri üretimi konusunda iç pazarın yanı sıra dünyanın 60'a yakın ülkesine ihracat gerçekleştiren Gökçelik A.Ş. yönetim kadrosuyla birlikte 2020 ilk yarı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Perakende, lojistik ve sanayi başta olmak üzere pek çok farklı sektör için vazgeçilmez ürünler arasında yer alan raf sistemleri üretimi konusunda 40 yılı aşkın süredir Bursa'da üretim yapan Gökçelik, pandemi süreci nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ışığında çalışanlarıyla birlikte yarıyıl performansını değerlendirdi. Pandemi tedbirleri kapsamında toplantıyı zoom programı üzerinden gerçekleştiren kurum yetkileri ilk altı aylık hedeflerini gözden geçirirken yılın ikici yarısı ile ilgili de stratejilerini masaya yatırdılar.

Toplantıda hazır bulunan Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ile Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada iş hayatını olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının halen kontrol altına alınamadığına vurgu yaparak, başta işyeri çalışma koşulları olmak üzere tüm süreçlerde dikkatli ve kurallara uygun çalışılması konusuna dikkat çektiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras yaşanan sürecin çıkış noktasının sağlık olmasına karşın sonuçları açısından dünya geneli önemli bir ekonomik daralmaya sebep olacak noktaya ulaştığının altını çizerek, Gökçelik olarak bu süreci daha fazla çalışarak ve akıllı stratejiler üreterek aşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. Türk insanın ve iş dünyasının krizler konusunda tecrübeli olduğunun altını çizen Aras, her zaman olduğu gibi bu süreci de geride bırakarak hedeflere doğru emin adımlara yürümeye devam edeceklerini belirtti. Gökçelik'in son yıllarda yaptığı yatırım hamleleri ile teknoloji dönüşümünü başlatmış olduklarını hatırlatan Aras, Endüstri 4.0'a geçiş konusunda taviz vermeyerek, süreci tamamlayacak yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti. Yılın ilk yarısında yaşanan ihracat ve iş kayıplarını ikinci yarıyılda telafi etmeyi hedeflediklerini belirten Aras, krizin içerisinde fırsatlar da barındırdığını hatırlatarak, bu süreçte bazı sektörlerin olumsuz etkilenmesine rağmen başta gıda perakendesi olmak üzere bir takım sektörlerde de büyüme gözlendiğine dikkat çekti.

Endüstri 4.0 ve teknoloji yatırımlarının sorumluluğunu üstlenen Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras ise Gökçelik'i geleceğe hazırladıklarını söyleyerek yazılım ve makine parkuru alanında yapılan yatırımların şirkete kattığı verimlilik ve çalışanların dijital dönüşüme gösterdikleri uyumdan memnun olduklarını belirtti. ERP alanında gerçekleştirdikleri SAP yatırımının meyvelerini almaya başladıklarına dikkat çekerek 4.0 ve sonrasında gelecek yeni üretim modellerini yakından takip ederek Gökçelik'i geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler