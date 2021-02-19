Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor
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Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor

19.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:47

Melih Gökçek katıldığı canlı yayında kendisini Twitter'dan engelleyen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili açıklamada bulundu. Gökçek, "Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Gökçek, siyasetten ayrılmadığını vurgulayarak, "Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN SİZİ ENGELLEMESİNE NEDEN İÇERLEDİNİZ?"

Programın ilerleyen dakikalarında Aydın, "Ekrem İmamoğlu'nun sizi Twitter'dan engellemesine neden bu kadar içerlediniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"EKREM İMAMOĞLU BENDEN KORKUYOR"

Bu konuya içerlemediğini aktaran Gökçek, "Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu" diyerek cevap verdi.

"NEDEN KORKTU Kİ?"

Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellediğini yaptığı paylaşım ile duyururken, "Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?" dedi.

İmamoğlu engelleyince art arda paylaşımlar yapan Gökçek iddialı konuştu: Benden korkuyor
Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor

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