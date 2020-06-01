Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı

Konuk olduğu canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbeye giriş şeklini yorumlayan Melih Gökçek, "O anda arkasında olsaydım k.çına bir tane tekme indirirdim" ifadesini kullandı. Gökçek'in bu çıkışı sunucuyu bile şaşkına çevirdi.

01.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretindeki görüntülerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok sert tepki geldi.

"K.ÇINA BİR TANE TEKME İNDİRİRDİM"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk olan Gökçek, tartışma yaratan görüntülerle ilgili "O anda arkasında olsaydım k.çına bir tane tekme indirirdim. Mübalağa etmiyorum. Böyle bir saygısızlık olur mu ya? Sen bu hareketi Anıtkabir'de yapabilir misin ya?" ifadelerini kullandı.

SUNUCU BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Gökçek'in bu çıkışı, sunucuyu da şaşkına çevirdi. Gökçek'in ilk kez bu kadar sinirli gördüğünü belirten sunucu, "Ben bu kadar tepkili olacağınızı beklemiyordum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı

Politika Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Haber
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında Haber
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Haber
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akbağ Şeyma Subaşı Ayça Varlıer
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Fenerbahçe Türk Lirası Donald Trump
Şu an buradasınız: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:24:05. #1.15#
title