Gökçedere- Köse kara yolu ulaşıma açıldı
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da ulaşıma kapatılan Gökçedere-Köse kara yolu bugün itibariyle yeniden açıldı.
27.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:26
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da ulaşıma kapatılan Gökçedere-Köse kara yolu bugün itibariyle yeniden açıldı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Gökçedere- Köse kara yolu 4 Nisan 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kapatılmıştı. Yaklaşık 1 aydır kapalı bulunan yol bugün alınan karar doğrultusunda yeniden ulaşıma açıldı. - BAYBURT
Kaynak: İHA