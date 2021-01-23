Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

23.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:39
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada- Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada- Geyikli hattında ise bu sabah Bozcaada'dan saat 08.00 ve Geyikli'den saat 09.00 seferleri yapılırken, Bozcaada'dan 16.00, Geyikli'den ise 18.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.


Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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